"فتح" دعت "حماس" إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقا لأجنداتها الخارجية

رام الله/سما/

دعت مركزية حركة "فتح" خلال اجتماع للجنة المركزية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، يوم الثلاثاء، حركة "حماس" إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقا لأجنداتها الخارجية.



ودعت مركزية حركة "فتح"، أيضا، حماس إلى التعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني وعدم إعطاء الاحتلال الذرائع للاستمرار في حربه الدموية وعدوانه التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء الشعب بين قتيل وجريح وأسير.



وطلبت من الحركة الالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي الاجتماع الذي ترأسه محمود عباس، تم البحث في استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي شجع تل ابيب على التمادي في جرائمها وعدوانها مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من مئتي ألف مواطن وتدمير واسع وممنهج لقطاع غزة.

وحذرت اللجنة المركزية من المخططات الخطيرة لإعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله لإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على التهجير، وهو الأمر المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا ولن يسمح بتحقيقه بفضل الصمود والتمسك بالأرض والوطن.

وقالت اللجنة في بيان "إن على العالم وخاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته، وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الخطيرة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، خاصة على مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، ووقف سياسة الإعدام والتهجير والاعتقال، وتفجير الأحياء السكنية وتدمير البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات، بالإضافة إلى وقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى".

واستمعت اللجنة أيضا لشرح مفصل من الرئيس الفلسطيني حول الأوضاع السياسية ونتائج لقاءاته واتصالاته العربية والدولية الجارية لوقف العدوان المتواصل وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية، وحشد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما تمت مناقشة آخر التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي المقررة يوم الأربعاء بمقر الرئاسة لبحث آخر مستجدات الأوضاع الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية والشعب.