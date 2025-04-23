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"حماس" تدين وصف عباس لها بعبارات نابية (فيديو)

الأربعاء 23 أبريل 2025 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدين وصف عباس لها بعبارات نابية (فيديو)



دانت حركة "حماس" وقوى تحالف المقاومة الفلسطينية، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصف فيه الحركة بعبارات نابية.


وقال القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم إن "عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية"، مشيرا إلى أن "عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر".


بدوره، استنكر قوى تحالف المقاومة الفلسطينية تصريح عباس، قائلا إنه تضمن "إساءات واضحة وخطيرة ضد قوى المقاومة الفلسطينية، كما شجع خطابا يزيد الانقسام ويغذي الكراهية بين أبناء الشعب الواحد".

وشدد على أن "المجلس المركزي في شكله الحالي لا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ولا يعبّر عن طموحاته، بل جاء انعقاده لترسيخ التوريث السياسي وإعادة إنتاج قيادة فقدت شرعيتها بسبب سياساتها الفاشلة التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى حافة الانهيار".

وأشار إلى أن "خطاب عباس لا يعكس معاناة شعبنا في غزة والضفة والمخيمات، ولا يصب في مصلحة الأمة وقضاياها، بل يكشف عن انفصال تام بين قيادة بلا شرعية وواقع النضال اليومي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني".

وتوجه إلى عباس قائلة إن "كنتَ حقا تهتم بمستقبل هذا الشعب، فليكن موقفك الأخير موقفا وطنيا يعيد الاعتبار للوحدة والمؤسسات الوطنية، بعد أن كنت شريكا في تعميق الانقسام".

وكان عباس قال في تصريح خلال أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطينية: "المئات يموتون يوميا لأن "حماس لا تريد تسليم الرهائن الأمريكيين"، وخاطب الحركة قائلا: "يا أبناء الكلاب - سلموا الرهائن وانتهى الأمر".

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