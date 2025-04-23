وزارة الصحة تدين استهداف القوات الإسرائيلية للمؤسسات الطبية في غزة

غزة/سما/

دانت وزارة الصحة في غزة الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف المؤسسات الصحية في القطاع، مؤكدة أن هذه الانتهاكات جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.



وأبرزت الوزارة في بيان رسمي أنه تم استهداف مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة، حيث تعرضت أقسام حيوية مثل العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة لأضرار بالغة نتيجة القصف.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تهدف إلى تعميق معاناة السكان، خاصة الأطفال والمرضى الذين يعتمدون على الخدمات الصحية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.



وحذرت الوزارة من خطورة استمرار هذه السياسات الإسرائيلية التي تفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لضمان توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية ومنع المزيد من الجرائم بحق القطاع الصحي الفلسطيني.

كما جددت الوزارة دعوتها لتصنيف هذه الممارسات كجرائم حرب تستوجب المساءلة القانونية أمام المحافل الدولية.