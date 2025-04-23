  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الصحة تدين استهداف القوات الإسرائيلية للمؤسسات الطبية في غزة

الأربعاء 23 أبريل 2025 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تدين استهداف القوات الإسرائيلية للمؤسسات الطبية في غزة



غزة/سما/

دانت وزارة الصحة في غزة الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف المؤسسات الصحية في القطاع، مؤكدة أن هذه الانتهاكات جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.


وأبرزت الوزارة في بيان رسمي أنه تم استهداف مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة، حيث تعرضت أقسام حيوية مثل العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة لأضرار بالغة نتيجة القصف.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تهدف إلى تعميق معاناة السكان، خاصة الأطفال والمرضى الذين يعتمدون على الخدمات الصحية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.


وحذرت الوزارة من خطورة استمرار هذه السياسات الإسرائيلية التي تفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لضمان توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية ومنع المزيد من الجرائم بحق القطاع الصحي الفلسطيني.

كما جددت الوزارة دعوتها لتصنيف هذه الممارسات كجرائم حرب تستوجب المساءلة القانونية أمام المحافل الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مطلع: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

إعلام عبري يكشف تطورات جديدة لمقترح وقف حرب غزة لـ 7 سنوات

إعلام عبري يزعم: فشل تعيين ماجد فرج لمركزية فتح والرئيس عباس أصيب بخيبة أمل وصدمة

"حماس" تدعو الأردن للإفراج عن معتقلين نصروا غزة والقدس .. ومصدر حكومي يرد

الكابينيت يناقش توسيع الحرب على غزة وتحديد مهلة أخيرة للمسار التفاوضي

رئيس وزراء قطر: "إسرائيل" أظهرت عدم اهتمامها بصفقة

ثورة نسائية صامتة.. احتجاجات في قلب "إسرائيل" لأجل أطفال غزة

الأخبار الرئيسية

2025-04-23_14-43-50_057568

"القسام" تنشر مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي يتحدث إلى الكاميرا ويسير عبر نفق (فيديو)

photo_2025-04-23_15-45-57

كاتب إسرائيلي: "حماس" انتصرت علينا في ستة مجالات داخلية وخارجية

6808d3eb423604488910fa24

"حماس" تدين وصف عباس لها بعبارات نابية (فيديو)

6808b4044c59b76a3613e205

وزير إسرائيلي: "كان ينبغي لنا محو غزة منذ البداية"

خلاف حاد في مجلس الوزراء الإسرائيلي حول توزيع المساعدات إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية