  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس: بوتين تبرع لنا بـ30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة

الأربعاء 23 أبريل 2025 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: بوتين تبرع لنا بـ30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة



رام الله/سما/

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرع لنا بـ30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها لغزة، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال هو الضمان لأمن واستقرار فلسطين والمنطقة.


وفي كلمة له خلال أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، قال عباس إن "بوتين تبرع لنا بـ30 ألف طن من القمح، وبعد إذنكم سيذهب إلى غزة، لا يوجد شيء في غزة، على الأقل أن نرسل لهم الخبز".


وأشار إلى أن "200 ألف من أهالي غزة لا يمكن اعتبارهم خسائر تكتيكية كما يدعون من صنعوا نكبة الإنقسام".

ووصف تهجير السكان من القطاع بأنها "نكبة جديدة"، مشددا على أنه "شعبنا صامد في غزة ويرفض التهجير ولن نسمح بدفعه للخروج من القطاع، ولا يمكن أن نسمح بنكبة جديدة".

وأضاف: "أولوياتنا وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، كما أن حركة حماس ملزمة أمامنا وأمام شعبنا بأن تنهي استيلاءها على الحكم والسلطة في قطاع غزة"، معتبرا أنه "ليس أمينا على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئا ويعتبر شعبه شيئا آخر".

وأكد أن "ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية جامعة ضرورة في مواجهة التحديات الراهنة، ونحن سنواصل النضال والعالم من واجبه أن يقف معنا حتى ننتزع حقوقنا المشروعة".

ولفت عباس إلى أنه "ما دامت هناك حرب فإن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو باق في الحكم"، وتابع قائلا: "قوى عظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تستخف بالقانون الدولي وتصر على استمرار سياسة الكيل بمكيالين تجاه حقوق شعبنا".

وشدد على أن "نجاحنا في مواجهة التحديات يتطلب الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها".

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مطلع: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

إعلام عبري يكشف تطورات جديدة لمقترح وقف حرب غزة لـ 7 سنوات

إعلام عبري يزعم: فشل تعيين ماجد فرج لمركزية فتح والرئيس عباس أصيب بخيبة أمل وصدمة

"حماس" تدعو الأردن للإفراج عن معتقلين نصروا غزة والقدس .. ومصدر حكومي يرد

الكابينيت يناقش توسيع الحرب على غزة وتحديد مهلة أخيرة للمسار التفاوضي

رئيس وزراء قطر: "إسرائيل" أظهرت عدم اهتمامها بصفقة

ثورة نسائية صامتة.. احتجاجات في قلب "إسرائيل" لأجل أطفال غزة

الأخبار الرئيسية

2025-04-23_14-43-50_057568

"القسام" تنشر مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي يتحدث إلى الكاميرا ويسير عبر نفق (فيديو)

photo_2025-04-23_15-45-57

كاتب إسرائيلي: "حماس" انتصرت علينا في ستة مجالات داخلية وخارجية

6808d3eb423604488910fa24

"حماس" تدين وصف عباس لها بعبارات نابية (فيديو)

6808b4044c59b76a3613e205

وزير إسرائيلي: "كان ينبغي لنا محو غزة منذ البداية"

خلاف حاد في مجلس الوزراء الإسرائيلي حول توزيع المساعدات إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية