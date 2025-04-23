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وُلدتا معاً واستشهدتا معا.. استشهاد توأم بنيران اسرائيلية في غزة

الأربعاء 23 أبريل 2025 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وُلدتا معاً واستشهدتا معا.. استشهاد توأم بنيران اسرائيلية في غزة



غزة/سما/

أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء بوفاة الطفلتين التوأم سنا وصبا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل عائلتهما في قطاع غزة.


وكانت الفتاتان اللتان ولدتا معا، قد لقيتا حتفهما معا في الهجوم الذي يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في القطاع.


وبحسب شهود عيان فقد أسفر القصف اللإسرائيي عن تدمير المنزل فوق رؤوس ساكنيه، مما أسفر عن وفاة التوأم وسط حالة من الحزن والغضب الشديدين في الأوساط المحلية.

ويشكل هذا الاستهداف حلقة جديدة من مسلسل المعاناة اليومية لأهالي غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع، وانتهاك إسرائيل المتكرر للقانون الدولي باستهداف البنى المدنية.

وفي ذات السياق أفاد الدفاع المدني في غزة بتصاعد حدة الغارات الإسرائيلية على القطاع، حيث شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الهجمات العنيفة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد الدفاع المدني أن طواقمه تلقت مناشدات عاجلة من مواطنين محاصرين تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف في شارع النخيل شرقي منطقة التفاح شمال شرقي غزة، مشيرا إلى أن الطواقم غير قادرة على الوصول إلى الموقع بسبب تصنيفه كمنطقة خطيرة.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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