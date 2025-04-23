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وزير إسرائيلي: "كان ينبغي لنا محو غزة منذ البداية"

الأربعاء 23 أبريل 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: "كان ينبغي لنا محو غزة منذ البداية"



القدس المحتلة/سما/

دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، وذلك على خلفية النقاشات الحادة داخل مجلس الوزراء حول المساعدات الإنسانية للقطاع.


وقال إلياهو خلال مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية: "كان ينبغي لنا محو غزة منذ البداية، تماما كما أسسنا دولتنا وكما انتصرنا في حرب الأيام الستة"، مشددا على أنه "لا يجوز أن نصل إلى مرحلة التردد، فالقائد الحقيقي يجب أن يتخذ قرارا بتدميرهم".


وردا على سؤال المذيع نواعم أمير عن سبب عدم تنفيذ هذا التدمير حتى الآن، أوضح الوزير أن المشكلة لا تقتصر على رئيس الوزراء وحده، بل تمتد إلى "غياب الرؤية الواضحة لكيفية تحقيق النصر داخل مؤسساتنا".

وعبر إلياهو عن استيائه من المفهوم السائد لدى قيادات الجيش الإسرائيلي للنصر، واصفا إياه بأنه "أقرب إلى هدنة مؤقتة" بدلا من كونها "حربا شاملة للقضاء على العدو"، معتبرا أن "الاستراتيجية الحالية تهدف فقط إلى "تحقيق الهدوء عبر جولات متتالية" من المواجهات.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية انقساما حادا حول طريقة إدارة الحرب على غزة، بين تيار يدعو للتصعيد الشامل وآخر يفضل الحلول الأمنية المحدودة.

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