  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة إسطنبول

الأربعاء 23 أبريل 2025 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة إسطنبول



اسطنبول/سما/

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات بحر مرمرة الأربعاء وقد شعر به سكان اسطنبول، من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار، حسبما أفادت السلطات التركية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث العامة التركية (أفاد) ووزير الداخلية علي يرلي كايا إنّ “زلزالا بقوة 6,2 درجات ضرب سيلفري على بحر مرمرة في اسطنبول”، قبل الساعة 13,00 (10,00 بتوقيت غرينتش) بقليل.

وشعر سكان أحياء المدينة البالغ عددهم 16 مليونا، بهزّتين على الأقل بفارق ثوانٍ بينهما.

وهرع آلاف الأشخاص إلى الشوارع في حالة من الذعر، ولم تعلن السلطات التركية سقوط ضحايا أو أضرار.

 

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بالسلامة للمواطنين إثر الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول ظهر الأربعاء.

وعلم أردوغان بالزلزال أثناء استضافته وزير التربية والتعليم يوسف تكين والأطفال المرافقين له في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يوافق 23 أبريل/ نيسان من كل عام.

وبعد تلقيه إحاطة عن الزلزال، قال أردوغان للصحافيين: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.

 

 

 

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مطلع: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

إعلام عبري يكشف تطورات جديدة لمقترح وقف حرب غزة لـ 7 سنوات

إعلام عبري يزعم: فشل تعيين ماجد فرج لمركزية فتح والرئيس عباس أصيب بخيبة أمل وصدمة

"حماس" تدعو الأردن للإفراج عن معتقلين نصروا غزة والقدس .. ومصدر حكومي يرد

الكابينيت يناقش توسيع الحرب على غزة وتحديد مهلة أخيرة للمسار التفاوضي

رئيس وزراء قطر: "إسرائيل" أظهرت عدم اهتمامها بصفقة

ثورة نسائية صامتة.. احتجاجات في قلب "إسرائيل" لأجل أطفال غزة

الأخبار الرئيسية

2025-04-23_14-43-50_057568

"القسام" تنشر مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي يتحدث إلى الكاميرا ويسير عبر نفق (فيديو)

photo_2025-04-23_15-45-57

كاتب إسرائيلي: "حماس" انتصرت علينا في ستة مجالات داخلية وخارجية

6808d3eb423604488910fa24

"حماس" تدين وصف عباس لها بعبارات نابية (فيديو)

6808b4044c59b76a3613e205

وزير إسرائيلي: "كان ينبغي لنا محو غزة منذ البداية"

خلاف حاد في مجلس الوزراء الإسرائيلي حول توزيع المساعدات إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية