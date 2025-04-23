زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة إسطنبول

اسطنبول/سما/

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات بحر مرمرة الأربعاء وقد شعر به سكان اسطنبول، من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار، حسبما أفادت السلطات التركية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث العامة التركية (أفاد) ووزير الداخلية علي يرلي كايا إنّ “زلزالا بقوة 6,2 درجات ضرب سيلفري على بحر مرمرة في اسطنبول”، قبل الساعة 13,00 (10,00 بتوقيت غرينتش) بقليل.

وشعر سكان أحياء المدينة البالغ عددهم 16 مليونا، بهزّتين على الأقل بفارق ثوانٍ بينهما.

وهرع آلاف الأشخاص إلى الشوارع في حالة من الذعر، ولم تعلن السلطات التركية سقوط ضحايا أو أضرار.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بالسلامة للمواطنين إثر الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول ظهر الأربعاء.

وعلم أردوغان بالزلزال أثناء استضافته وزير التربية والتعليم يوسف تكين والأطفال المرافقين له في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يوافق 23 أبريل/ نيسان من كل عام.

وبعد تلقيه إحاطة عن الزلزال، قال أردوغان للصحافيين: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.