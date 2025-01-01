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“الكابينت” يمنح فرصة للمفاوضات قبل التصعيد في غزة

الأربعاء 23 أبريل 2025 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الكابينت” يمنح فرصة للمفاوضات قبل التصعيد في غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث العبرية، الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” قرر “إعطاء فرصة للتفاوض” حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية بالقطاع.

ونقلت الهيئة (رسمية) عن مسؤول إسرائيلي – لم تسمه – قوله إن “الكابينت قرر إعطاء فرصة للتفاوض قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية جديدة”.

وادعى المسؤول “وجود ضغوطا تُمارس حاليا على حركة حماس من عدة أطراف دولية للقبول بمقترح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وتهدئة طويلة الأمد”، على حد قوله.

وتأتي تصريحات ذلك المسؤول رغم إعلان القيادي بـ”حماس” خليل الحية قبل أيام استعداد الحركة للبدء فورا في “مفاوضات الرزمة الشاملة” لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع، بينما أظهرت تل أبيب تعنتا حيال الانخراط في مفاوضات.

واتخذ “الكابينت” القرار الذي كشفت عنه هيئة البث العبرية، خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء، لحسم مستقبل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وانعقد الاجتماع وسط تباين في وجهات نظر الوزراء بين مطالب بحرب شاملة وتصعيد عسكري، وآخرين مؤيدين لتصعيد تدريجي لتحسين شروط التفاوض مع حركة “حماس” واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، وفق المصدر ذاته.

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