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استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين

الأربعاء 23 أبريل 2025 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين



جنين/سما/

استشهد طفل فلسطيني، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “طواقمنا تقوم بنقل شهيد 12 عاما (دون توضيح هويته) من مركز الهدف الطبي في اليامون قرب جنين”.

وأوضحت أن “الشهيد أصيب بالرصاص الحي في الخد والبطن وجاري نقله لمستشفى جنين الحكومي”.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة، اســتشهاد الطفل محمود مثقال علي أبو الهيجا (12 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون قضاء جنين بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بآليات عسكرية ما أدى لاندلاع مواجهات مع عدد الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود أن فلسطينيا على الأقل أصيب برصاص الاحتلال، لم تعرف بعد طبيعة إصابته.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا بالضفة الغربية منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 956 شهيدا ونحو 7 آلاف مصابا، إضافة إلى 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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