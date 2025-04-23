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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألفا و305 شهداء

الأربعاء 23 أبريل 2025 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألفا و305 شهداء



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 51 ألفا و305 شهداء، و117 ألفا و96 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في “التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”: “وصل مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا (منهم 1 شهيد انتشال)، و105 إصابات خلال 24 ساعة الماضية”.

ولفتت إلى أنه بذلك “بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار الماضي ألفا و928 شهيدا، و5 آلاف و55 مصابا”.

كما أعلنت “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 51 ألفا و305 شهداء و117 ألفا و96 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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