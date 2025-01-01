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الأمم المتحدة تؤكد عدم نيتها تغيير ولاية "الأونروا"

الأربعاء 23 أبريل 2025 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تؤكد عدم نيتها تغيير ولاية "الأونروا"



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لا تنوي "بأي شكل من الأشكال تغيير الولاية" الممنوحة للأونروا من الجمعية العامة.


وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحفيين بعد الإعلان عن إجراء "تقييم استراتيجي" للوكالة برئاسة البريطاني إيان مارتن.


وقال دوجاريك إن "الأونروا ليست مستهدفة، لكنها تعمل في بيئة فريدة، فيما الضغوط المالية على المنظمة، والوضع الأمني ​​الذي نسلط الضوء عليه يوميا، سواء في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن العمل الذي اضطرت إلى القيام به خلال الصراع في سوريا ولبنان".

وأضاف: "إنني أريد توضيح أمر واحد وهو أن الأمر لا يتعلق بتغيير ولاية الأونروا، لقد منحت ولاية الأونروا للمنظمة من قبل الجمعية العامة".

كما أوضح أن الأمم المتحدة "تحاول أن ترى كيف يمكن للأونروا، في هذه البيئة المعقدة للغاية، أن تقدم أفضل ما لديها للاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم وللمجتمعات التي تخدمها، إنهم يستحقون المساعدة من منظمة، من الأونروا، وهي قادرة على العمل بأفضل طريقة ممكنة في ظل كل هذه التحديات".

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