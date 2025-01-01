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حادث مروع يهز الشارع المصري.. مصرع مهندس وعمال داخل حفرة صرف صحي

الأربعاء 23 أبريل 2025 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادث مروع يهز الشارع المصري.. مصرع مهندس وعمال داخل حفرة صرف صحي



القاهرة/سما/

شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر واقعة مأساوية هزت الشارع المصري حيث لقي ثلاثة عمال بشركة الصرف الصحي مصرعهم داخل غرفة صرف صحي.


وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا عاجلاً من قسم شرطة العامرية ثانٍ يفيد بسقوط خمسة من العاملين بشركة الصرف الصحي داخل بيارة بمنطقة العجمي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن العمال كانوا يقومون بأعمال صيانة روتينية داخل البيارة عندما انزلقوا، مما أدى إلى اختناقهم بالغازات السامة الناتجة عن مياه الصرف.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 عمال بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بينهم مهندس، وإصابة عاملين حيث تم إسعاف أحدهما في الموقع ونقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأفادت مصادر بشركة الصرف الصحي أن الحادث وقع نتيجة تراكم الغازات داخل البيارة، مما تسبب في فقدان الضحايا للوعي وسقوطهم، وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال إهمال إجراءات السلامة، مثل عدم تهوية البيارة قبل دخول العمال أو عدم استخدام معدات الحماية المناسبة كالأقنعة الواقية والحبال الآمنة.

وباشرت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في الواقعة وطلبت تحريات المباحث للكشف عن أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة.

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي متابعتها للحادث، مشيرة إلى أن غرفة عمليات المحافظة تلقت البلاغ فور وقوع الحادثة، وتم التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، وتعهدت الشركة بمراجعة إجراءات السلامة وتدريب العاملين على تجنب الحوادث المستقبلية.

وتُعد حوادث بيارات الصرف الصحي من الظواهر المتكررة في مصر، حيث شهدت محافظات مثل الجيزة والدقهلية والمنوفية حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة، أودت بحياة العشرات من العمال نتيجة الاختناق أو الانهيار.

وتشير التقارير إلى أن ضعف تطبيق معايير السلامة المهنية وعدم توفير معدات الحماية هما السببان الرئيسيان وراء هذه الحوادث، مما يُجدد الدعوات لإصلاحات عاجلة في قطاع الصرف الصحي لضمان سلامة العاملين الذين يُعرضون حياتهم للخطر يوميًا لحماية البنية التحتية

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