  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا يهاجم بابا الفاتيكان الراحل

الأربعاء 23 أبريل 2025 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا يهاجم بابا الفاتيكان الراحل



القدس المحتلة/سما/

قال السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا درور إيدار إن "إسرائيل لا ينبغي لها أن تشارك في جنازة البابا فرنسيس"، متهما إياه "بمعاداة السامية" على خلفية مواقفه تجاه الحرب على غزة.


ونقلت صحيفة "معاريف" عن السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا درور إيدار قوله إن "إسرائيل ينبغي أن ترفض أي مشاركة رسمية لها في جنازة البابا فرنسيس إذا كانت لديها كرامة".


وانتقد إيدار البابا فرنسيس لأنه، حسب تعبيره، "قدم دعما محدودا لإسرائيل بينما أدان بشدة أفعالها في غزة".

وأضاف إيدار: "لقد تحدث عن أطفال غزة، وليس عن أطفالنا، وصورنا  أشرارا في العالم"، متهما "البابا الراحل بمعاداة السامية"، وادعى أن "حضور الجنازة سيكون بمثابة ضربة للكرامة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية حذفت تغريدات تضمنت تعزية في وفاة البابا، خوفا من ردود فعل غاضبة، وذلك بالنظر إلى علاقة تل أبيب المتوترة بالبابا الراحل الذي ندد مرارا بالحرب على غزة".

وأدلى البابا الراحل بتصريحات عدة ندد فيها بالحرب على غزة، وأكد في ديسمبر الماضي أن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وحشية".

هذا ونعى قادة العالم العربي البابا فرنسيس بعد إعلان وفاته، مشيدين بمواقفه من القضية الفلسطينية والحرب في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مطلع: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

إعلام عبري يكشف تطورات جديدة لمقترح وقف حرب غزة لـ 7 سنوات

إعلام عبري يزعم: فشل تعيين ماجد فرج لمركزية فتح والرئيس عباس أصيب بخيبة أمل وصدمة

"حماس" تدعو الأردن للإفراج عن معتقلين نصروا غزة والقدس .. ومصدر حكومي يرد

الكابينيت يناقش توسيع الحرب على غزة وتحديد مهلة أخيرة للمسار التفاوضي

رئيس وزراء قطر: "إسرائيل" أظهرت عدم اهتمامها بصفقة

ثورة نسائية صامتة.. احتجاجات في قلب "إسرائيل" لأجل أطفال غزة

الأخبار الرئيسية

6808b4044c59b76a3613e205

وزير إسرائيلي: "كان ينبغي لنا محو غزة منذ البداية"

خلاف حاد في مجلس الوزراء الإسرائيلي حول توزيع المساعدات إلى غزة

netanyahu-speech-side-left-730x438

صحيفة فرنسية: “الهروب الخطير إلى الأمام لنتنياهو.. خطر على الفلسطينيين، ولكن أيضاً على الإسرائيليين"

680812fe4236046a6d7903ec

"ذعر وإصابات".. الإعلام العبري ينشر فيديو وقوع وحدة من الجيش الإسرائيلي في كمين داخل منزل بمدينة غزة

الاردن يعلن حظر جماعة “الإخوان المسلمين” ومصادرة ممتلكاتها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية