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الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 31% خلال شهر شباط

الأربعاء 23 أبريل 2025 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 31% خلال شهر شباط



رام الله / سما/

 قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 31% خلال شهر شباط من عام 2025، مقارنة بشهر شباط من عام 2024، إذ بلغت قيمة العجز 471.2 مليون دولار أميركي.

الصادرات السلعية

ارتفعت الصادرات خلال شهر شباط من عام 2025 بنسبة 15% مقارنة بشهر شباط من عام 2024، إذ بلغت قيمتها 138.1 مليون دولار أميركي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2025 بنسبة 24% مقارنة بشهر شباط من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 89% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2025. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 29% مقارنة بشهر شباط من عام 2024.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر شباط من عام 2025 بنسبة 27% مقارنة بشهر شباط من عام 2024، إذ بلغت قيمتها 609.3 مليون دولار أميركي.  

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة مع شهر شباط من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 41% مقارنة مع شهر شباط من عام 2024.

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