مصادر طبية : قطاع غزة يمر بالمرحلة الخامسة من مراحل سوء التغذية

غزة / سما/

قال مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي د.أحمد الفرا ان أطفال قطاع غزة في أشد مراحل سوء التغذية وصعوبة مُتابعتهم طبيا بسبب نقص الأدوية العلاجية وحليب الأطفال

وأشار إلى أن حالة " الطفل أسامة الرقب " تُلخص ما يعانيه أطفال غزة جراء عدم توفر مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب .

وأكد ان قطاع غزة يمر في المرحلة الخامسة من مراحل سوء التغذية وهي المرحلة الأشد وفق منظمة الصحة العالمية .

واعتبر ان انعدام التغذية المناسبة والأدوية للأمهات الحوامل ينعكس بشكل خطير على المواليد خاصة الأطفال الخدج .

وقال ان استمرار منع الإمدادات الغذائية والدوائية يشير الى أن أطفال قطاع غزة أمام مشهد خطير وكارثي .