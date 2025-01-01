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شاهد..وقوع وحدة من الجيش الإسرائيلي في كمين داخل منزل بمدينة غزة
الأربعاء 23 أبريل 2025 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/
نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم شريط فيديو وثق وقوع وحدة من الجيش الإسرائيلي في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية داخل منزل بمدينة غزة.
وصورت الكاميرا المثبتة على أحد الجنود الإسرائيليين اشتباكا عنيفا مع مقاومين داخل منزل في غزة وإطلاقا مكثفا للنار.
ويسمع في المقطع المتداول صراخ الجنود الإسرائيليين الذين أصيب عدد منهم في الكمين.
جدير بالذكر أن إسرائيل استأنفت في 18 مارس 2025 عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة منهية هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية – قطرية – أمريكية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، إلى 51266 شهيدا و116.991 مصابا.
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