الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه مناطق في شمال إسرائيل..

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء أنّ صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه الدولة العبرية و”تمّ على الأرجح اعتراضه بنجاح”.

وقال الجيش في بيان على تطبيق تلغرام إنّ صفّارات الإنذار دوّت قرابة الساعة الرابعة فجرا (01,00 ت غ) في حيفا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل لتحذير السكّان من هذا الخطر، مشيرا إلى أنّه “تمّ إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه الصاروخ الذي تمّ على الأرجح اعتراضه بنجاح”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّت جماعة “أنصار الله” عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتتعرّض مناطق في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها، منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضد الجماعة لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.