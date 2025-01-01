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الطقس: أجواء خماسينية شديدة الحرارة ومغبرة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الأربعاء 23 أبريل 2025 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خماسينية شديدة الحرارة ومغبرة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو خماسينيا حارا الى شديد الحرارة، جافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 12-14 درجة مئوية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما بوجه عام ,ولطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائما جزئيا الى غائم، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجة مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم من التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خصوصا في ساعات الذروة، ومن من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في الجو.   

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