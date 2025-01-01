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الاحتلال دمر أكثر من 2800 منزل في مخيميْ طولكرم ونور شمس

الأربعاء 23 أبريل 2025 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال دمر أكثر من 2800 منزل في مخيميْ طولكرم ونور شمس



طولكرم/ سما/

 قالت اللجنة الإعلامية في طولكرم جيش الاحتلال‎ الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ86 وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ73.

واكدت ان جيش الاحتلال عزز وجوده العسكري في أنحاء مخيمي طولكرم ونور شمس.

وقالت ان الاحتلال وسع عمليات التجريف لتطال أراضي زراعية بمحاذاة بوابة مستوطنة "نتسانيعوز" غرب المدينة.

واشارت إلى أن أعمال تجريف وتخريب واسعة ينفذها الاحتلال في شوارع مخيم طولكرم.

واضافت ان الاحتلال أغلق مداخل مخيم طولكرم بالسواتر الترابية والأسلاك الشائكة بعد تهجير السكان من منازلهم وتحويلها لثكنات عسكرية.

واكدت ان ارتفاع عدد النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس والحي الشمالي إلى 25 ألفا.

وقالت ان 300 محل تجاري دمرها وأحرقها جيش الاحتلال‎ في طولكرم.

واضافت ان الاحتلال دمر 396 منزلا بشكل كلي و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس.

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