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الجيش يرفض توزيع المساعدات لسكان غزة..سموتريتش يهاجم رئيس الأركان"أنت تنفذ الأوامر ويمكن استبدالك"

الأربعاء 23 أبريل 2025 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش يرفض توزيع المساعدات لسكان غزة..سموتريتش يهاجم رئيس الأركان"أنت تنفذ الأوامر ويمكن استبدالك"



القدس المحتلة / سما/

اندلعت مساء أمس مواجهة ساخنة في الكابنيت الإسرائيلي بين وزراء الحكومة ورئيس الأركان الجديد إيال زامير بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما أفاد الصحافي الإسرائيلي في القناة 14 أميت سيغال صباح اليوم.

وبحسب التقرير، قال وزير الحرب كاتس خلال اجتماع الحكومة إن "المساعدات العسكرية لن تأتي بعد الآن كما كانت في السابق، وهو ما يعزز قوة حماس". وسيتم توزيع المساعدات عن طريق الجيش أو شركات أميركية.

وبعد ذلك، فوجئ الوزراء باكتشاف أن زامير أعلن أن الجيش لن يوزع المساعدات الإنسانية. وردا على ذلك سأل بعض الوزراء: "ما الفرق بين هذا وبين ما قاله هيرتزي وانتقدته أنت (زامير)؟"

وأضاف سموتريتش: "ماذا يعني ذلك؟ أنت تُنفّذ الأوامر. إذا قلتَ إنك غير قادر على التعيين، يُمكن استبدالك".

ورد ضابط كبير قائلا: "هناك خطط للتوزيع في كافة أنحاء القطاع". ورد وزير القضاء ياريف ليفين على ذلك بالقول: "عفوا؟ ألم نتحدث عن تركيز السكان في منطقة واحدة لحمايتهم؟"

وبعد ذلك أنهى نتنياهو النقاش وقال: "لقد سمعنا آراء مختلفة هنا، فلنجتمع يوم الخميس لاتخاذ القرار".

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