أسعار الذهب تكسر ذروة الـ3500 وتهبط 2%

غزة / سما/

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مما أثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 3315.49 دولار للأونصة.

وبحلول الساعة (02:56) بتوقيت غرينتش، كان قد سجل في المعاملات الفورية تراجعا بـ 0.7% إلى 3357.11 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 3366.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.67 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 956.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 933.72 دولار.