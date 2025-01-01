  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أسعار الذهب تكسر ذروة الـ3500 وتهبط 2%

الأربعاء 23 أبريل 2025 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب تكسر ذروة الـ3500 وتهبط 2%



غزة / سما/

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مما أثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 3315.49 دولار للأونصة.

 وبحلول الساعة (02:56) بتوقيت غرينتش، كان قد سجل في المعاملات الفورية تراجعا بـ 0.7% إلى 3357.11 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 3366.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.67 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 956.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 933.72 دولار.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مطلع: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

إعلام عبري يكشف تطورات جديدة لمقترح وقف حرب غزة لـ 7 سنوات

"حماس" تدعو الأردن للإفراج عن معتقلين نصروا غزة والقدس .. ومصدر حكومي يرد

مصادر مصرية: مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة

“الكابينت” الاسرائيلي يجتمع مساء اليوم الثلاثاء لحسم مستقبل حرب الإبادة في غزة ..

الكابينيت يناقش توسيع الحرب على غزة وتحديد مهلة أخيرة للمسار التفاوضي

بيان خطير للسفير السوري الدكتور بشار الجعفري: صادروا املاكي الخاصة..

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : مرحلة حساسة لصفقة نهائية بشأن غزة وضغوطات أمريكية كبيرة على مصر وقطر]

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه مناطق في شمال إسرائيل..

مسؤولٌ أمنيٌّ إسرائيليٌّ : المفاوضات الأمريكيّة-الإيرانيّة حققت تقدمًا كبيرًا والاتفاق بات قريبا ونتنياهو لن يُهاجِم إيران دون موافقةٍ أمريكيّة

الجيش يرفض توزيع المساعدات لسكان غزة..سموتريتش يهاجم رئيس الأركان"أنت تنفذ الأوامر ويمكن استبدالك"

37 يوما على عودة الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والمصابين غارات على خيام بغزة وخان يونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية