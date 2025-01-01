37 يوما على عودة الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والمصابين غارات على خيام بغزة وخان يونس

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٧ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

غزة والشمال

وعادت طائرات الاحتلال لاستهداف مراكز النزوح بمدينة غزة واستهدفت هذه المرة خيام النازحين بمدرسة يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

واعلن الدفاع المدني انه انتشل عشرة شهداء وعدد كبير من المصابين من المدرسة.

كما طالب الدفاع المدني العالم لمساعدته بالتدخل للوصل إلى منازل في نفس الحي ضمن ما يسميها الاحتلال مناطق خطرة.

وقال انه وصلته نداءات استغاثة من مواطنين تحت الأنقاض لا يستطيع الوصول اليهم.

واصيب ثمانية مواطنين جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شعبان في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي على حي الشجاعية وحي الزيتون بغزة .

جنوب قطاع غزة

واستشهد مواطن واصيب خمسة بقصف خيمة في محيط مدينة أصداء شمالي خان يونس.

واسفر قصف خيمة في حي الفجم ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس عن خمس اصابات.

كما ادى قصف خيمة في محيط بنك فلسطين ببلدة بني سهيلا إلى استشهاد المواطن بلال سعد بركة ستة وجرحى.

واستشهد المواطن أحمد الحمراني بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل ١١ شهيد الى مشافي ناصز

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية برفح جنوب القطاع.

وسط قطاع غزة

واستشهد مساء الثلاثاء ثلاثة مواطنين وسط القطاع بينهم طفلتان بقصف في محيط مسجد عبد الله عزام بالنصيرات.

واعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي القطاع ٢٦ شهيد و ٦٠ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥١٢٦٦ شهيد و ١١٦٩٩١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٨٩٠ شهيد، ٤٩٥٠ اصابة).