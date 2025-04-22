ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو

واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء جولة رسمية إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو/ أيار المقبل تشمل السعودية وقطر والإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للسكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت.

وقالت ليفيت إن ترامب سيجري زيارة رسمية إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 إلى 16 مايو المقبل، يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لترامب إلى الشرق الأوسط منذ توليه الفترة الرئاسة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025.