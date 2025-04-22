  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو

الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو



واشنطن/سما/

 أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء جولة رسمية إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو/ أيار المقبل تشمل السعودية وقطر والإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للسكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت.

وقالت ليفيت إن ترامب سيجري زيارة رسمية إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 إلى 16 مايو المقبل، يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لترامب إلى الشرق الأوسط منذ توليه الفترة الرئاسة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مصرية: مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة

“الكابينت” الاسرائيلي يجتمع مساء اليوم الثلاثاء لحسم مستقبل حرب الإبادة في غزة ..

جولة مفاوضات جديدة ووفدان من حماس وإسرائيل يصلان القاهرة...

النظام السوري يعتقل قياديين في حركة الجهاد الإسلامي لأول مرة

الدولار واليورو يوصلان الارتفاع أمام الشيكل

بيان خطير للسفير السوري الدكتور بشار الجعفري: صادروا املاكي الخاصة..

عقد قران النجم التركي ريتشكول والمصممة الفلسطينية ليليان

الأخبار الرئيسية

1222-730x438

رئيس وزراء قطر: "إسرائيل" أظهرت عدم اهتمامها بصفقة

6807cb894236044f04303508

إعلام عبري يكشف تطورات جديدة لمقترح وقف حرب غزة لـ 7 سنوات

IMG_20250422_185754_763

الكابينيت يناقش توسيع الحرب على غزة وتحديد مهلة أخيرة للمسار التفاوضي

photo_2025-04-22_16-36-33

مصدر مطلع: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

20250422061700

ترامب: تحدثت مع نتنياهو.. نتفق عل كل شيء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية