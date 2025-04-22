ترامب: تحدثت مع نتنياهو.. نتفق عل كل شيء

واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ناقش خلالها "قضايا متعددة، من بينها التجارة وإيران".

وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تحدثت للتو مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك التجارة، وإيران وغيرها".

وتابع "كانت المكالمة جيدة جدًا. نحن على نفس الجانب في جميع القضايا".

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن من بين القضايا التي جرى بحثها في الاتصال، ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.