الفاتيكان يعلن رسميا سبب وفاة البابا فرنسيس

الفاتيكان/سما/

أعلن المكتب الصحافي للفاتيكان في بيان صدر مساء الاثنين عن السبب الذي أدى إلى وفاة البابا فرنسيس.



وأكد المكتب أن بابا الفاتيكان توفي صباح الاثنين إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

وأضاف البيان أن البابا فرنسيس توفي متأثرا أيضا بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

وكان البابا الراحل قد دخل المستشفى لمدة خمسة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، حيث عانى في البداية من التهاب تنفسي حاد، ثم شخص لاحقا بعدوى متعددة الميكروبات، تطورت إلى التهاب رئوي في كلتا الرئتين.

وكاد فرنسيس أن يفارق الحياة أثناء إقامته في المستشفى، وفقا لفريقه الطبي، عندما دخله منتصف فبراير الماضي.

وكان الفاتيكان أعلن يوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز الـ88 عاما، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية.