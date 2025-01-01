  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الفاتيكان يعلن رسميا سبب وفاة البابا فرنسيس

الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفاتيكان يعلن رسميا سبب وفاة البابا فرنسيس



الفاتيكان/سما/

أعلن المكتب الصحافي للفاتيكان في بيان صدر مساء الاثنين عن السبب الذي أدى إلى وفاة البابا فرنسيس.


وأكد المكتب أن بابا الفاتيكان توفي صباح الاثنين إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

وأضاف البيان أن البابا فرنسيس توفي متأثرا أيضا بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

وكان البابا الراحل قد دخل المستشفى لمدة خمسة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، حيث عانى في البداية من التهاب تنفسي حاد، ثم شخص لاحقا بعدوى متعددة الميكروبات، تطورت إلى التهاب رئوي في كلتا الرئتين. 

وكاد فرنسيس أن يفارق الحياة أثناء إقامته في المستشفى، وفقا لفريقه الطبي، عندما دخله منتصف فبراير الماضي.

وكان الفاتيكان أعلن يوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز الـ88 عاما، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية.

الأكثر قراءة اليوم

"نبي الغضب" يعرّي نقاط ضعف ووهن الجيش الإسرائيلي في حربه ضد حماس

حكومة غزة تحذر من شائعات “هجرة جماعية” للفلسطينيين من القطاع

اتصال هاتفي مرتقب بين ترامب ونتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة والنووي الإيراني

القسام توقع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح شرق مدينة غزة..

مصادر مصرية: مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة

“الكابينت” الاسرائيلي يجتمع مساء اليوم الثلاثاء لحسم مستقبل حرب الإبادة في غزة ..

جولة مفاوضات جديدة ووفدان من حماس وإسرائيل يصلان القاهرة...

الأخبار الرئيسية

معاريف تكشف : تفكيك حماس ليس على جدول الحكومة الاسرايلية ..

مصادر: “جهات دولية” تشجع سكان غزة على الهجرة وعائلات استقرت في وجهات أوروبية بينها البوسنة

damar-1-news-2-730x438 (1)

مسؤول أممي: غزة تشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء الحرب

6807695f4c59b74be1182f44

سرايا القدس توجه نداء للحكومة السورية

6807466542360474625518e7

"هآرتس": أزمة في الجيش الإسرائيلي وخسائر فادحة وانسحاب واسع للجنود .

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية