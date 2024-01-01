قناة إسرائيلية: القوات الجوية تجري تدريبات في قواعدها تحسبا من هجمات صاروخية من إيران

القدس المحتلة/سما/

قالت "قناة 11" العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية في قواعده تحسبا لهجمات صاروخية إيرانية محتملة في حال فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن برنامجها النووي.



وفي التفاصيل، ذكرت القناة أنه وعلى خلفية الاستعدادات لهجوم محتمل على إيران والمخاوف من رد إيراني ضد إسرائيل، تدربت القوات الجوية يوم الاثنين على هجمات صاروخية وقذائف على قواعدها والتي كانت أيضا أهدافا في هجمات إيران السابقة على إسرائيل في أبريل وأكتوبر 2024.

وأفاد المصدر ذاته بأن الغرض من التدريب في القواعد هو تعزيز الاستعداد في حال فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتركز التمرين على تعزيز جاهزية منظومات الدفاع الجوي في حال تعرضت القواعد العسكرية لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق.

وفي سياق متصل، أشارت القناة إلى أن إسرائيل فوجئت بتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، كشف عن خطة إسرائيلية أمريكية مشتركة لمهاجمة إيران، والتي أحبطها بحسب الصحيفة الرئيس دونالد ترامب

وفي تل أبيب، يعتقد أن هذه محاولة من جانب الولايات المتحدة للضغط على إيران للمضي قدما في المحادثات بين البلدين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح بأنه لم يتخل تماما عن فكرة شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، موضحا أن ليس في عجلة من أمره للقيام بذلك.

وفي وقت سابق الاثنين، قال ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران، وذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران وإدارة ترامب.

وفي أعقاب الجولة الثانية من المحادثات التي اختتمت يوم السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية العمانية على أن الطرفين وافقا على الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

وقال المتحدث العماني إن المرحلة التالية تهدف إلى "التوصل إلى اتفاق عادل، دائم وملزم يضمن بقاء إيران خالية تماما من السلاح النووي ومن العقوبات، ويصون في الوقت نفسه قدرتها على تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية".

وجاءت مفاوضات السبت بعد أسبوع من انعقاد جولة أولى في العاصمة العمانية مسقط وأعربت إدارة ترامب عن تفاؤلها عقب المفاوضات، مشيرة إلى "تقدم جيد جدا" وإلى اتفاقهما على الاجتماع مرة أخرى الأسبوع المقبل.