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الجيش الإسرائيلي: عطوي كان يتعاون مع حماس ويخطط لهجمات ضد إسرائيل انطلاقا من لبنان

الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: عطوي كان يتعاون مع حماس ويخطط لهجمات ضد إسرائيل انطلاقا من لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن "القيادي في الجماعة الإسلامية الذي تم استهدافه اليوم في الشوف بجبل لبنان، كان يتعاون مع حركة حماس ويخطط لاستهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان".


وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع هاجم في وقت سابق من اليوم في منطقة الناعمة في لبنان، وقضى على المدعو حسين عزات محمد عطوي، وهو أحد أبرز المخربين في منظمة الجماعة الإسلامية الإرهابية والمرتبطة بحماس في لبنان".

‏وأضاف أدرعي أنه "عطوي كان ضالعا في التخطيط والترويج لمخططات إرهابية انطلاقا من الأراضي اللبنانية ضد أراضي دولة إسرائيل، بغية استهداف قوات جيش الدفاع على الحدود الشمالية. وخلال سنوات نشاطه، نفذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية، ووجّه بنى تحتية إرهابية على الجبهة الشمالية، وسعى لتنفيذ محاولات تسلل إلى داخل أراضي إسرائيل. كما عمل على تنفيذ مخططات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية حول العالم".

‏وتابع: "كان عطوي ينشط بالنيابة عن "الجماعة الإسلامية" وبتعاون وثيق مع منظمة "حماس" الإرهابية في لبنان".

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