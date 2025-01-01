  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني

الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني



بيروت/سما/

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني على خلفية ما دونه على صفحته على منصة X حول موضوع حصرية السلاح.


وكان السفير مجتبى أماني كتب على "أكس"، "إن مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ تمنع دولاً من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".

وتابع أماني: "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. ان حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ، مشيرا إلى أن سلاح حزب الله يشكل خلافا داخليا يعالج عبر الحوار.

الأكثر قراءة اليوم

"نبي الغضب" يعرّي نقاط ضعف ووهن الجيش الإسرائيلي في حربه ضد حماس

حكومة غزة تحذر من شائعات “هجرة جماعية” للفلسطينيين من القطاع

اتصال هاتفي مرتقب بين ترامب ونتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة والنووي الإيراني

القسام توقع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح شرق مدينة غزة..

مصادر مصرية: مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة

“الكابينت” الاسرائيلي يجتمع مساء اليوم الثلاثاء لحسم مستقبل حرب الإبادة في غزة ..

جولة مفاوضات جديدة ووفدان من حماس وإسرائيل يصلان القاهرة...

الأخبار الرئيسية

معاريف تكشف : تفكيك حماس ليس على جدول الحكومة الاسرايلية ..

مصادر: “جهات دولية” تشجع سكان غزة على الهجرة وعائلات استقرت في وجهات أوروبية بينها البوسنة

damar-1-news-2-730x438 (1)

مسؤول أممي: غزة تشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء الحرب

6807695f4c59b74be1182f44

سرايا القدس توجه نداء للحكومة السورية

6807466542360474625518e7

"هآرتس": أزمة في الجيش الإسرائيلي وخسائر فادحة وانسحاب واسع للجنود .

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية