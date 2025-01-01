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بلدية جباليا تستنكر استهداف الجيش الإسرائيلي لمرافقها للمرة الثانية

الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية جباليا تستنكر استهداف الجيش الإسرائيلي لمرافقها للمرة الثانية



غزة/سما/

شن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء هجوما جديدا على كراج بلدية جباليا في غزة، في استهداف متكرر للمنشأة، وأدت الأضرار إلى إعاقة قدرة البلدية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.


وأصدرت بلدية جباليا النزلة ولجنة الطوارئ التابعة لها بيانا استنكاريا، وصفتا فيه الهجوم بأنه "عمل متعمد يستهدف الإنسان ويشل العجلة الإنسانية"، متهمتين إسرائيل بانتهاك المواثيق والأعراف الدولية.


ووفق البيان، دمر القصف 9 جرافات مصرية كانت قد وصلت ضمن مشروع اللجنة المصرية القطرية لإعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار في يناير الماضي، بالإضافة إلى: سيارة صرف صحي، صهريج مياه، 5 سيارات حركة، جرافتين من نوع 936، تراكتورين، سيارة ضاغطة للنفايات، صهريج توزيع وقود، مولد كهربائي متنقل.

وأكد البيان أن "هذه الخسائر أوقفت كافة خدمات البلدية الحيوية بما فيها إزالة الأنقاض، وجمع النفايات، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وتوزيع المياه المحلاة، مما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية مع تزايد أعداد النازحين في مراكز الإيواء".

وحذرت البلدية من عواقب استمرار العدوان وتهديد مرافقها وموظفيها، داعية المنظمات الدولية والإنسانية للضغط لوقف العدوان وفتح المعابر لدخول المعدات اللازمة لاستئناف الخدمات الأساسية ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

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