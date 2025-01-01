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سرايا القدس توجه نداء للحكومة السورية

الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس توجه نداء للحكومة السورية



غزة/سما/

وجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نداء عاجلا إلى الحكومة السورية للإفراج عن اثنين من قيادييها المحتجزين لديها منذ خمسة أيام.


وحددت السرايا اسمي القياديين المحتجزين وهما القائد خالد خالد مسؤول الساحة السورية، والقائد ياسر الزفري مسؤول اللجنة التنظيمية، مشيرة إلى أن الاعتقال تم دون إبداء أسباب واضحة.

واستذكرت المنظمة في بيانها "التاريخ النضالي السوري لدعم القضية الفلسطينية"، قائلة: "لطالما كانت سوريا حاضنة للمخلصين والأحرار الذين دافعوا عن الأمة ضد المحتلين والطغاة".

وأعربت سرايا القدس عن أملها في أن تثبت الحكومة السورية "أهلية النخوة العربية" بالإفراج عن القياديين، مؤكدة دورهما في العمل الإنساني لدعم الشعب الفلسطيني خلال الأزمات التي مرت بها سوريا.

وجاء البيان: "في وقت تواصل فيه سرايا القدس القتال ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، بندقيتها لم تتوجه إلا لصدور العدو الصهيوني، وشهدائنا من الساحة السورية سقطوا على حدود فلسطين المحتلة".

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