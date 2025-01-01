معركة رفح القادمة ..

القدس المحتلة / سما/

بعد عام من احتلال المدينة المدمرة، يستعد جيش الاحتلال لاستمرار العدوان لفترة طويلة في رفح، في ظل عدم وجود تعزيزات كبيرة في هذه المرحلة والاحتكاك الذي من المتوقع أن يزداد في المدينة.

كذلك يخطط الجيش الإسرائيلي ليتولى هو توزيع المساعدات على سكان غزة. ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت لم يستبعد نتنياهو أن يكون الجنود هم من يوزعون الغذاء على سكان غزة في المستقبل ضمن المساعدات الإنسانية التي من المتوقع استئنافها قريبا.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن محور موراج كاملا، والذي يمتد بطول 10 كيلومترات وعرض 6 كيلومترات، ويفصل مدينة رفح عن قطاع غزة.

وأمر وزير الحرب، إسرائيل كاتس بزيادة عرض المحور إلى 6 كيلومترات للسماح بالسيطرة العملياتية بشكل أفضل. واضاف موقع واللا العبري إن السيطرة على المحور تجعل من الممكن قطع الطريق على لواء رفح التابع للجناح العسكري لحركة حماس، والذي كان حتى وقت قريب يتلقى المساعدة من لواء خان يونس تحت الأرض وفوقها.

لكن جيش الاحتلال يقر أنه لا يوجد مواجهات في منطقة محور فيلادلفيا وخلال العملية في رفح تم اعتقال نحو 30 ناشطاً من حماس ونقلهم للتحقيق. وتتقدم ثلاثة ألوية - جولاني، وجفعاتي، ولواء 188 - ببطء في الأحياء الجنوبية من المدينة المحاصرة.

ولكن الجيش يعترف بإن الأنظار تتجه نحو الشمال ، ويقصد مدن النازحين في المواصي، التي لم يدخلها جيش غ بعد بزعم أن المقاومين يختبئون هناك.