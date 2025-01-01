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مستعمرون يحطمون كراجا لتصليح المركبات ويستولون على محتوياته في أم صفا شمال غرب رام الله

الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يحطمون كراجا لتصليح المركبات ويستولون على محتوياته في أم صفا شمال غرب رام الله



رام الله / سما/

حطم مستعمرون، فجر اليوم الثلاثاء، كراجا لتصليح المركبات، واستولوا على محتوياته قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، بأن مستعمرون داهموا الكراج في المنطقة الغربية من القرية، بعد أن حطموا أحد نوافذه.

وأشار إلى أن المستعمرين، دمروا محتويات المحل، واستولوا على كافة المعدات الموجودة فيه.

ولفت صباح إلى أن المستعمرين كانوا قد تسللوا إلى الكراج في الحادي عشر من الشهر الماضي، وأقدموا على إضرام النيران فيه، ما أدى إلى احتراق ثلاث مركبات بالكامل.

يذكر، أن المستعمرين استولوا مؤخرا على مئات الدونمات في المنطقة الجنوبية من أم صفا، بهدف تحويلها إلى بؤرة استعمارية رعوية، وسط مخاوف من مخطط لتهجير أبناء القرية، وإقامة تجمع استيطاني استعماري كبير على أراضي ومنازل المواطنين، وربطها مع مستعمرتي "حمليش، وعطيرت" المجاورتين.

وتقدّر مساحة أم صفا بـ 4 آلاف دونم، تبقى منها فقط 300 دونم، بسبب إجراءات الاحتلال وقضم الأراضي والاستيلاء على مساحات شاسعة منها، وهي ذات المساحة التي تتربع عليها منازل المواطنين.

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