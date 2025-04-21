سمكة قرش تهاجم غواصا في شاطئ الخضيرة

القدس المحتلة/سما/

هاجمت سمكة قرش شخصا أثناء سباحته في البحر قبالة أحد شواطئ مدينة الخضيرة؛ بعد عصر اليوم الإثنين.

فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، مساء الإثنين، أنها أصدرت تعليمات بإغلاق شواطئ السباحة الواقعة ضمن نطاق المجلس الإقليمي "عيميك حيفر"، ومنع السباحة فيها حتى إشعار آخر.

وأوضحت أن ذلك جاء في أعقاب مهاجمة مجموعة من أسماك القرش غواصًا قبالة شاطئ "بيت ياناي". وذكرت القرار يشمل شواطئ: "ناعوريم"، "مخمورت"، و"بيت ياناي".

ووثق مستجمون سمكة القرش وهي تهاجم الشخص في البحر، في وقت ظهرت فيه دماء على سطح البحر؛ دون ورود معلومات عن مصيره.



وعلى إثر الحادثة، طلب من المستجمين الابتعاد والخروج من المياه خشية على سلامتهم في أعقاب رصد سمكة القرش.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن عناصر من مركز الخضيرة ومن الشرطة البحرية وصلت إلى المكان، بعد تلقي بلاغ من مواطنين حول مهاجمة سمكة قرش لغواص في البحر.

مستجمون يوثقون مهاجمة سمكة قرش لشخص أثناء سباحته قبالة أحد شواطئ الخضيرة؛ دون العثور عليه حتى الآن بحسب الشرطة الإسرائيلية



وأعلنت الشرطة عن إغلاق الشاطئ أمام المستجمين حتى إشعار آخر، والانتهاء من الحادثة.

كما وصلت طواقم من الإسعاف إلى المكان، وأفيد بأنه لم يتم العثور على الشخص لغاية كتابة هذه السطور.

وفي السياق، أبلغ مستجمون مؤخرا عن رصد سمك قرش في شواطئ البلاد، ومنهم من قام بتوثيق ذلك.