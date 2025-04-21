  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سمكة قرش تهاجم غواصا في شاطئ الخضيرة

الإثنين 21 أبريل 2025 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمكة قرش تهاجم غواصا في شاطئ الخضيرة



القدس المحتلة/سما/

هاجمت سمكة قرش شخصا أثناء سباحته في البحر قبالة أحد شواطئ مدينة الخضيرة؛ بعد عصر اليوم الإثنين.

فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، مساء الإثنين، أنها أصدرت تعليمات بإغلاق شواطئ السباحة الواقعة ضمن نطاق المجلس الإقليمي "عيميك حيفر"، ومنع السباحة فيها حتى إشعار آخر.

وأوضحت أن ذلك جاء في أعقاب مهاجمة مجموعة من أسماك القرش غواصًا قبالة شاطئ "بيت ياناي". وذكرت القرار يشمل شواطئ: "ناعوريم"، "مخمورت"، و"بيت ياناي".

ووثق مستجمون سمكة القرش وهي تهاجم الشخص في البحر، في وقت ظهرت فيه دماء على سطح البحر؛ دون ورود معلومات عن مصيره.


وعلى إثر الحادثة، طلب من المستجمين الابتعاد والخروج من المياه خشية على سلامتهم في أعقاب رصد سمكة القرش.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن عناصر من مركز الخضيرة ومن الشرطة البحرية وصلت إلى المكان، بعد تلقي بلاغ من مواطنين حول مهاجمة سمكة قرش لغواص في البحر.

مستجمون يوثقون مهاجمة سمكة قرش لشخص أثناء سباحته قبالة أحد شواطئ الخضيرة؛ دون العثور عليه حتى الآن بحسب الشرطة الإسرائيلية


وأعلنت الشرطة عن إغلاق الشاطئ أمام المستجمين حتى إشعار آخر، والانتهاء من الحادثة.

كما وصلت طواقم من الإسعاف إلى المكان، وأفيد بأنه لم يتم العثور على الشخص لغاية كتابة هذه السطور.

وفي السياق، أبلغ مستجمون مؤخرا عن رصد سمك قرش في شواطئ البلاد، ومنهم من قام بتوثيق ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

الأزمة تشتعل في إسرائيل.. رئيس “الشاباك” يرد بقوة على قرار إقالته بإدانة لنتنياهو ويكشف المستور في رسالة من 8 صفحات

"إسرائيل" تلغي تأشيرات الدخول لنواب ومسؤولين فرنسيين

الرياض تستضيف اجتماع وزاري سعودي مصري لبحث التطورات الإقليمية

الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس

الأخبار الرئيسية

20250421043612

سفير أميركا لدى "إسرائيل" للصحة العالمية: الضغط يجب أن يُمارس على حماس..

20250421062705

اتصال هاتفي مرتقب بين ترامب ونتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة والنووي الإيراني

20250421053402

نتنياهو: تصريحات رئيس الشاباك "كاذبة وتؤكد فشله في 7 أكتوبر"

القسام توقع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح شرق مدينة غزة..

photo_2025-04-21_15-25-01

المقلوبة أساسها بيت حانون.. تفاعل واسع مع "كمين القسام" (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية