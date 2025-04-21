تحذير للإسرائيليين المتواجدين في أنحاء العالم: "يوم غضب" داعم للفلسطينيين الثلاثاء

القدس المحتلة/سما/

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم، الإثنين، تحذير سفر للجمهور الإسرائيلي على إثر الإعلان عن "يوم غضب عالمي دعما للفلسطينيين" غدا، الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه "توجد دعوات في شبكة الإنترنت لتنظيم احتجاجات ومظاهرات وتشويشات في دول عديدة في أنحاء العالم، بقيادة جهات مؤيدة للفلسطينيين".

وأضاف البيان أن "هذه الاحتجاجات والمظاهرات من شأنها أن تطور إلى أحداث عنف ضد إسرائيليين، وذلك إلى جانب تخوف من أن مؤيدي إرهاب وعمليات مسلحة مستقلين قد يحاولون الاندماج في مراكز الاحتجاجات بهدف تنفيذ عملية".

وحسب البيان، فإنه "في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص في أعقاب ’السيوف الحديدية’ (على غزة)، طرأ ارتفاع في الأنشطة المتطرفة في أنحاء دول العالم والتي تدعو إلى مظاهرات وتشويشات، وفي حالات معدودة دعوات ذات طابع عنيف".

وأوصى البيان الإسرائيليين المتواجدين في خارج البلاد بأنه "إذا واجهتم ضائقة في دول في خارج البلاد، عليكم إبلاغ أجهزة الأمن المحلية. وفي غضون ذلك، يجب استيضاح أرقام هواتف خدمات الطوارئ والبعثات الإسرائيلية، إذا كانت موجودة، في الدولة التي تتواجدون فيها".

كذلك أوصى البيان الإسرائيليين بالانصياع إلى قوات الأمن المحلية، "وإخفاء علامات إسرائيلية في الحيز العام"، والابتعاد عن "مراكز الاحتكاك والمظاهرات والاحتجاجات".



ودعا البيان الإسرائيليين إلى الحيطة أثناء التواجد خارج البلاد والانتباه إلى ما يحدث من حولهم.

واللافت في تحذير السفر الحالي أنه لا يحذر الإسرائيليين من السفر إلى دولة أو دول معينة، مثلما جرى في تحذيرات سفر سابقة، وإنما التحذير من احتجاجات داعمة للفلسطينيين قد تنظم في أي دولة في العالم.