بقانون "أملاك الغائبين": إسرائيل تخطط لبناء 1900 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

تعتزم اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، يوم الأربعاء المقبل، مناقشة خطة إسرائيلية جديدة للتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية، تحت مسمى "جنوب شرق غيلو"، في خطوة أولى ضمن مسار المصادقة على المشروع.

وتهدف الخطة إلى توسيع مستوطنة "غيلو" باتجاه الجنوب الشرقي، على حساب أراضٍ وبيارات زيتون تعود ملكيتها لسكان مدينة بيت جالا الفلسطينية، وتشمل بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 176 دونمًا من الأراضي المفتوحة الواقعة بين شارع الأنفاق والمستوطنة.

وتشير المعطيات إلى أن 29% من الأراضي التي تشملها الخطة مصنّفة كملكية خاصة، و12% مملوكة لبلدية الاحتلال والدولة، و15% تحت إدارة "الوصي على أملاك الغائبين"، بينما 44% منها غير مسجلة رسميًا.

وقد استولت سلطات الاحتلال على جزء كبير من هذه الأراضي عبر تفعيل قانون "أملاك الغائبين"، الذي يتيح مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948 أو بعده، بحسب ما أفادت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس المحتلة.

وقال الباحث في جمعية "عير عميم"، أفيف تتارسكي، إن "السبب الوحيد الذي يجعل إسرائيل تصنّف أصحاب هذه الأراضي كـ‘غائبين’ هو أنها ضمّت بياراتهم إلى حدودها، لكنها أبقتهم خارج تلك الحدود كمقيمين في الضفة الغربية بلا حقوق".

وشدد على أن "الاستخدام الواسع لقانون أملاك الغائبين لبناء المستوطنات في القدس الشرقية يُعد من أبرز مظاهر التمييز الذي تمارسه إسرائيل في المدينة" المحتلة.