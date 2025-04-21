رفض فلسطيني لـ”كذب” الاحتلال ومحاولة التهرب من مجزرة المسعفين

غزة/سما/

رفضت حركة حماس محاولة الاحتلال التهرب من مسؤوليته عن جريمة إعدام الـ 15 مسعفا في مدينة رفح، قبل نحو شهر.

وقالت في تصريح صحافي “إن ما أعلنه جيش الاحتلال الفاشي من تفاصيل حول جريمة إعدامه لخمسة عشر من المسعفين ورجال الإنقاذ في مدينة رفح الشهر الماضي، لا يعدو كونه محاولة مفضوحة للتنصّل من المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة”.

وأكدت أن هذه الجريمة ارتُكبت عن “سبق إصرار”، وقالت إن ما أعلنه الاحتلال يأتي في سياق “محاولة للإيهام بإجراء تحقيق داخلي، بهدف التخفيف من وقع الجريمة التي هزّت ضمير العالم”.

وقالت “لقد كشف الفيديو المنشور للجريمة عن عملية إعدام ميداني ممنهجة، تشكّل امتداداً لسلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم التي طالت المسعفين ورجال الإنقاذ والدفاع المدني، والعاملين في المؤسسات الإغاثية والإنسانية، الذين استُهدفوا بعمليات اغتيال دقيقة سواء بالطائرات المسيّرة أو بالإعدامات الميدانية المباشرة”.

كذلك رفض جهاز الدفاع المدني في غزة رواية الاحتلال ووصفها بالكاذبة، واتهم الجيش الإسرائيلي بإعدام فريق الإسعاف والإنقاذ.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استنكرت ما وصفاه بـ “كذب” جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره بشأن استشهاد 15 مسعفا، عندما استهدفهم جنود الاحتلال خلال مهمة انقاذ في مدينة رفح.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر نبال فرسخ “ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول لأنه يحتوي على تبرير للقتل وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان والحقيقة غير ذلك”.