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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في "الجهاد الإسلامي"

الإثنين 21 أبريل 2025 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في "الجهاد الإسلامي"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت بتصفية أحمد منصور، أحد عناصر الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أنه شارك بالهجوم على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.


وقال الجيش في بيان إن منصور "لعب دورا في إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال الحرب الدائرة".

وذكر أنه "خلال الساعات الـ72 الأخيرة، نفذ سلاح الجو غارات جوية استهدفت أكثر من 200 موقع تابع لمنظمات إرهابية في مختلف أنحاء قطاع غزة. وشملت الأهداف خلايا إرهابية، ونقاط إطلاق نار وقنص، ومستودعات لتخزين الأسلحة، ومنشآت يستخدمها المسلحون في تنفيذ أنشطة إرهابية".

وأضاف البيان: "كما واصلت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات ميدانية في منطقتي الشابورة وتل السلطان، حيث فككت مواقع بنية تحتية إرهابية، وعثرت على مخبأ للأسلحة يحتوي على قنابل يدوية وذخيرة ومعدات عسكرية أخرى. وفي منطقتي رفح وممر "موراج" (Morag)، عثرت القوات على كميات من الأسلحة، وفككت بنى تحتية تابعة لحركة حماس، وتمكنت من تصفية عدد من العناصر المسلحة خلال تلك العمليات".

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