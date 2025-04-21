"البيتكوين" يصعد مع تراجع الدولار

واشنطن/سما/

ارتفعت قيمة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم، مع تراجع سعر صرف العملة الأمريكية، حيث سجل مؤشرها أدنى مستوى في 3 سنوات.

وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة "البيتكوين" بنسبة 1.93% إلى 86801.26 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" المختصة في متابعة العملات المشفرة.

وتشهد الأسواق العالمية تراجعا في سعر صرف الدولار، الذي انخفض في تداولات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.

وانخفض الدولار مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإحداث تغييرات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتثير الخطوة تساؤلات حول استقلال البنك المركزي الأمريكي.