  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"البيتكوين" يصعد مع تراجع الدولار

الإثنين 21 أبريل 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



واشنطن/سما/

ارتفعت قيمة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم، مع تراجع سعر صرف العملة الأمريكية، حيث سجل مؤشرها أدنى مستوى في 3 سنوات.

وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة "البيتكوين" بنسبة 1.93% إلى 86801.26 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" المختصة في متابعة العملات المشفرة.

وتشهد الأسواق العالمية تراجعا في سعر صرف الدولار، الذي انخفض في تداولات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.

وانخفض الدولار مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإحداث تغييرات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتثير الخطوة تساؤلات حول استقلال البنك المركزي الأمريكي.

الأكثر قراءة اليوم

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

الأزمة تشتعل في إسرائيل.. رئيس “الشاباك” يرد بقوة على قرار إقالته بإدانة لنتنياهو ويكشف المستور في رسالة من 8 صفحات

إعدام عناصر الإنقاذ برفح: تحقيق الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق جنوده النار

الاحتلال يقتل نائب قائد الوحدة 4400 بحزب الله: شهيدان بغارتين جنوبي لبنان

"إسرائيل" تلغي تأشيرات الدخول لنواب ومسؤولين فرنسيين

الأخبار الرئيسية

20250421052334

بقانون "أملاك الغائبين": إسرائيل تخطط لبناء 1900 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

photo_2025-04-21_15-25-01

المقلوبة أساسها بيت حانون.. تفاعل واسع مع "كمين القسام" (شاهد)

Yair-Lapid-730x438

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل

pobe-francis-730x438

“كان صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني”.. تعاز عربية ودولية بوفاة البابا فرنسيس

68061c884c59b7340328f8e6

"الطائرات الصينية تقترب من إسرائيل".. تحذيرات في تل أبيب من التحركات العسكرية المصرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية