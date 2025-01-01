  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يحذر من تداعيات التهديد بهدم المسجد الأقصى المبارك

الإثنين 21 أبريل 2025 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يحذر من تداعيات التهديد بهدم المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة/سما/

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين   من خطورة مقطع فيديو منتج بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر مشهداً صادماً لتفجير المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، تحت عنوان: "العام القادم في القدس".

وأعرب الشيخ حسين في بيان، عن شجبه لهذا التحريض الصارخ ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي تقوده جمعيات استعمارية وغلاة المتطرفين، ويُنشر في الوضع الراهن بالتزامن مع تصعيد الاقتحامات والسماح للمتطرفين بممارسات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذا العدوان الذي يستفز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، محذرا من تداعياته الخطيرة.

وأهاب الشيخ حسين بأحرار العالم وأصحاب القرار فيه ضرورة وضع حد فوري لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ الإجراءات والسبل الممكنة لمنع المس بالمسجد الأقصى المبارك.

الأكثر قراءة اليوم

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

الاحتلال يقتل نائب قائد الوحدة 4400 بحزب الله: شهيدان بغارتين جنوبي لبنان

إعدام عناصر الإنقاذ برفح: تحقيق الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق جنوده النار

"إسرائيل" تلغي تأشيرات الدخول لنواب ومسؤولين فرنسيين

«كتائب القسام» تعلن تنفيذ كمين «كسر السيف» بشمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الأزمة تشتعل في إسرائيل.. رئيس “الشاباك” يرد بقوة على قرار إقالته بإدانة لنتنياهو ويكشف المستور في رسالة من 8 صفحات

الصحة : 39 شهيدا و 62 إصابة خلال يوم في غزة

سموتريتش: إعادة الاسرى ليست الهدف الأهم ..

الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس

عشرات الشهداء والجرحى في قصف اسرائيلي متواصل لمناطق مختلفة من قطاع غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية