الأزمة تشتعل في إسرائيل.. رئيس “الشاباك” يرد بقوة على قرار إقالته بإدانة لنتنياهو ويكشف المستور في رسالة من 8 صفحات

القدس المحتلة/سما/

قدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار إلى المحكمة العليا رسالة يدين فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قرر إقالته في مارس/ آذار الماضي، وفق إعلام عبري الاثنين.

الرسالة جاءت في 8 صفحات، وتؤكد صحة تسريبات نُشرت في الأسابيع الأخيرة عن سلوك نتنياهو مع “الشاباك”، ولكن هذه المرة على لسان رئيس الجهاز المخابراتي.

وكان نتنياهو سعى إلى منع بار من تقديم إفادة مكتوبة إلى المحكمة (أعلى سلطة قضائية)، والتي من المقرر ان يرد عليها رئيس الوزراء كتابة الخميس المقبل.

وفي ظل خلافات بين بار ونتنياهو، قررت الحكومة في 20 مارس/ آذار الماضي إقالة رئيس “الشاباك”، لكن المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة لحين نظرها في التماسات المعارضة ضدها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن بار قوله في مستهل رسالته المكتوبة إنه لم يكن على علم بأسباب إقالته.

وأضاف أن الإقالة “لم تكن ناشئة عن المستوى المهني، بل من توقع الولاء الشخصي من جانبي لرئيس الوزراء”.

وتابع: “هذا السبب أدى – حسب فهمي – إلى سلسلة غير عادية من الإجراءات من جانب رئيس الوزراء، بالتوازي مع نشاط إعلامي ضدي على وسائل التواصل الاجتماعي”.

بار كشف عن أن نتنياهو “أوضح لي أنه إذا ما حدثت أزمة دستورية، فيجب عليَّ أن أطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا”.