  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تنعى المناضل القومي الأردني غطاس صويص

الإثنين 21 أبريل 2025 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تنعى المناضل القومي الأردني غطاس صويص



عمان / وكالات /

 نعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، ببالغ الحزن والأسى، المناضل القومي الأردني غطاس صويص (نزيه أبو نضال)، صاحب المسيرة الطويلة في العطاء لقضايا أمته العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، الذي وافته المنية اليوم الاثنين في مسقط رأسه، مدينة الفحيص في الأردن.

وأشاد خوري، في بيان النعي، بمناقب الراحل الذي التحق مبكرًا بصفوف الثورة الفلسطينية، مدافعًا صلبًا عن قضيته الأولى ومؤمنًا بعدالتها، فكان نموذجًا مشرّفًا للمناضل الوفيّ، وقد ترك بصماته الراسخة في مختلف المواقع التي شغلها، سواء النضالية منها أو الإعلامية أو السياسية أو الثقافية أو الأدبية وغيرها. وكان من أبرز مؤسسي إعلام الثورة الفلسطينية وروادها الأوائل، فكتب النشيد الوطني للثورة الفلسطينية، فضلًا عن إصداره أكثر من 25 كتابًا وعملًا في الإعلام والسياسة والفكر والأدب والنقد.

وأضاف خوري أن مسيرة الفقيد الكبير، الزاخرة والمتعددة الأوجه والمجالات، امتدت عبر أماكن كثيرة، كما قال عن نفسه: "تقاسمتني العواصم لربع قرن"، فكان فدائيًا، وسياسيًا منتميًا، وكاتبًا، وإعلاميًا مؤسسًا فذًا، وأديبًا ومؤرخًا، وكان رمزًا للإخلاص والوفاء، متمسكًا بمبادئه وفكره العروبي الذي قاد تلك المسيرة لأكثر من ستين عامًا، كان خلالها من الرعيل الأول لمؤسسي الثورة الفلسطينية، فترك إرثًا كبيرًا يحقّ لنا جميعًا أن نفخر به، ويحقّ للأجيال القادمة أن تحتذي به.

وتقدّم خوري من زوجة الفقيد، نينا (خانم)، وابنه نضال، وابنته مها، ومن آل صويص وآل الجدع، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيًا الله العلي القدير أن يرحمه، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس “الشاباك” قد يقلب الطاولة على نتنياهو في اللحظة الأخيرة.. ما قصة اعتراف “الظرف المختوم”؟

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

الاحتلال يقتل نائب قائد الوحدة 4400 بحزب الله: شهيدان بغارتين جنوبي لبنان

إعدام عناصر الإنقاذ برفح: تحقيق الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق جنوده النار

«كتائب القسام» تعلن تنفيذ كمين «كسر السيف» بشمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة : 39 شهيدا و 62 إصابة خلال يوم في غزة

سموتريتش: إعادة الاسرى ليست الهدف الأهم ..

الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس

عشرات الشهداء والجرحى في قصف اسرائيلي متواصل لمناطق مختلفة من قطاع غزة..

20250324114345afpp-afp_37mw6qx.h-730x438

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية