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سموتريتش: إعادة الاسرى ليست الهدف الأهم ..

الإثنين 21 أبريل 2025 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: إعادة الاسرى ليست الهدف الأهم ..



القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، اليوم الإثنين، إن إعادة الاسرى من قطاع غزة "ليس الهدف الأهم للحكومة"، في تصريح أثار ضجة داخل إسرائيل.

جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية، مضيفا "علينا أن نقول الحقيقة: إعادة الرهائن ليست الهدف الأهم".

وتابع سموتريتش: "إنه هدف بالغ الأهمية، لكن إذا أردنا القضاء على حماس ومنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، فعلينا أن نفهم أنه لا يمكن أن تبقى حماس في غزة".

وعلى الفور أثار التصريح موجة غضب بين عائلات الاسرى الـ59، التي وصفت كلمته بـ"العار".

وقالت العائلات إن سموتريتش كشف الحقيقة الصعبة التي مفادها أن الحكومة قررت التنازل عن الاسرى عمدا، ما يعكس موقفا رسميا من قضية الأسرى".

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