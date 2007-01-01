الرياض تستضيف اجتماع وزاري سعودي مصري لبحث التطورات الإقليمية

الرياض / وكالات /

تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين، اجتماعاً للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والعسكرية من أجل التنسيق المستمر بين البلدين في مختلف المجالات.

كما ستتطرق اللجنة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك في العالم العربي، وعلى رأس ذلك ملف القضية الفلسطينية، والوضع في السودان، والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي يناير 2024 عُقد آخر اجتماع للجنة المتابعة والتشاور السياسي في القاهرة، ناقش خلاله وزراء خارجية البلدين سبل تكثيف آليات التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

لجنة المتابعة والتشاور بين السعودية ومصر

وتأسست لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين الرياض والقاهرة بموجب اتفاقية ثنائية وقع عليها وزيرا خارجية البلدين، في الرياض في العام 2007.

وتعمل هذه اللجنة كآلية مؤسسية لتعميق التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، في وقت كانت تشهد فيه المنطقة تطورات كبرى، خصوصًا ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، والوضع في العراق ولبنان، وتطورات القضية الفلسطينية، حيث اتفقت الرياض والقاهرة حينها على ضرورة وجود قناة منتظمة وفعالة لمتابعة الملفات الثنائية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية.

كما ساهمت اللجنة في تعزيز التوافق بين البلدين بشأن قضايا مثل الأزمة السورية، واليمن، والأمن المائي، والعلاقات مع القوى الدولية، وغيرها من الملفات الإقليمية الحساسة.