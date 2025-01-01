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ساعر: "إسرائيل" ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية لكنها مستعدة لحل دبلوماسي

الإثنين 21 أبريل 2025 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: "إسرائيل" ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية لكنها مستعدة لحل دبلوماسي



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية "لكنها مستعدة لحل القضية دبلوماسيا".


وتحدث ساعر مع "تلغراف"  عن التهديدات الإقليمية المتمثلة في البرنامج النووي الإيراني، وتأثير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السياسة الأمريكية تجاه إيران، بالإضافة إلى مخاوف إسرائيل من تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة".

وقالت الصحيفة لوزير الخارجية الإسرائيلية، إن الكثيرين يتساءلون الآن عما إذا كان عزم الرئيس الأمريكي على إيران قد يضعف، وسألته الصحيفة عما إذا كان يخشى أن يكون ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، يسعى إلى صفقة مرنة على غرار صفقة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران.

ورد ساعر بإشارته إلى منشور، كتبه ويتكوف مؤخرا على موقع "X"  قائلا: "غرد ستيف ويتكوف مؤكدا أنه يسعى إلى تفكيك المشروع النووي الإيراني، سواء في مجال التخصيب أو التسليح"، "أعتقد أن الإدارة الحالية ملتزمة بالتعامل مع هذه القضية، لقد وضعتها في مقدمة جدول أعمالها، أهم شيء هو الهدف، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وأضاف ساعر: "ليست إسرائيل وحدها المعرضة للخطر"، محذرا من "الخطر الكبير" المتمثل في السماح "لأكثر الأنظمة تطرفا في العالم بامتلاك أخطر سلاح في العالم، صواريخ إيران قادرة على الوصول إلى أوروبا اليوم".

وتابع: "إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، فسيكون لدينا سباق نووي في الشرق الأوسط، وعندها سترغب السعودية ومصر وتركيا ودول أخرى في امتلاك أسلحة نووية أيضا، وسيكون لهذا عواقب وخيمة على الأمن، ليس فقط في الشرق الأوسط".

وأردف: "لكن بالنسبة لإسرائيل، فإن مواجهة التهديد من النظام الإيراني تمثل حقا مسألة وجودية".


وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي: "لقد هاجموا إسرائيل مرتين بمئات الصواريخ، ويستخدمون وكلاء زعزعوا استقرار الشرق الأوسط بأكمله، مثل حزب الله وحماس والحوثيين، إذا فعلوا كل ذلك بدون أسلحة نووية، فماذا سيفعلون إذا امتلكوا مظلة نووية؟".

وحول سؤال الصحيفة له، عن تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"يفيد بأن إسرائيل خططت لهجوم على إيران مطلع الشهر المقبل "مايو"، لكن ترامب عرقل الضربة، أجاب ساعر: "أنا عضو في مجلس الوزراء الأمني، وفي جميع المحافل الخاصة، ولا أذكر قرارا كهذا".

وأضاف: "لا أعتقد أن قرارا كهذا قد اتخذ. لكن إسرائيل ملتزمة بهدف منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وإذا أمكن تحقيق هذا الهدف بالطرق الدبلوماسية، فهو مقبول".

لكن ساعر يحذر من أنه "لا يمكن الوثوق بتعهدات إيران": "لطالما استهزأت إيران بالتزاماتها الدولية، لا أستبعد احتمال محاولتهم الحصول على بعض الاتفاقيات الجزئية، لتجنب الوصول إلى الحل اللازم".

وقال "نحن نتحدث مباشرة مع الأمريكيين، كما نتحدث مع أصدقائنا الأوروبيين، أعتقد أن لدينا جميعا نفس الهدف، إيران في وضع ضعف نسبي، ويجب استغلال هذا الوضع لتحقيق الهدف، وعدم السماح لها بالهرب لمجرد الراحة، أو إضاعة الوقت حتى تتغير الظروف".

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