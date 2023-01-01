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شاهد عيان يروي تفاصيل حادثة اختطاف مستوطنين لطفلين شرق نابلس - سما الإخبارية

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شاهد عيان يروي تفاصيل حادثة اختطاف مستوطنين لطفلين شرق نابلس

الإثنين 21 أبريل 2025 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد عيان يروي تفاصيل حادثة اختطاف مستوطنين لطفلين شرق نابلس



نابلس/سما/

أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اختطفت اليوم الأحد طفلين في بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، خلال تواجدهما بالقرب من بيت العائلة.

 

وقال شاهد عيان من بلدة بيت فوريك قوله إن مجموعة من المستوطنين أقدمت اليوم على اختطاف طفلة تبلغ من العمر 12 عاما وشقيقها البالغ من العمر 3 أعوام.

وذكر الشاهد أن بقية الأطفال الذين كانوا برفقة الطفلين المخطوفين تمكنوا من الفرار وأبلغوا الأهالي بما حدث، ما دفعهم للتحرك فورا بحثا عن الطفلين.

وأوضح أن الأهالي عثروا على الطفلة وشقيقها مقيدين بشجرة زيتون في منطقة قريبة، في حين لاذ المستوطنون بالفرار قبل وصول الأهالي إلى المكان.

وأكد الشاهد أن الوضع الصحي للطفلين جيد، وتم نقلهما إلى منزل العائلة بعد تحريرهما.

 

وتشهد الضفة الغربية تفاقما ملحوظا في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل تصاعد التوتر منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

فقد أصبحت هذه الاعتداءات، التي تتراوح بين هجمات مباشرة على المواطنين وحرق المزروعات والأشجار، وتدنيس المقدسات الدينية، حالة شبه يومية تفاقم معاناة السكان وتهدد السلم في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد مدفوعا بدعم حكومي إسرائيلي واضح، من خلال سياسات توسيع المستوطنات وتوفير الحماية للمستوطنين المسلحين الذين ينفذون هذه الهجمات.

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