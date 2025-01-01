استغل منصبه لسرقة المحكمة.. تفاصيل جريمة هزت القاهرة

القاهرة/سما/

صدر حكم قضائي من محكمة جنايات جنوب القاهرة بسجن مساعد شرطة خمس سنوات مع عزله من وظيفته، وذلك لإدانته بالتورط في سرقة منقولات رسمية من محكمة باب الخلق.



وقد استغل المتهم، الذي كان يعمل ضمن طاقم ترحيلات وحرس المحاكم بمديرية أمن القاهرة، منصبه الوظيفي لتسهيل عملية السرقة.

وبحسب التحقيقات، تمكن المتهم من إزالة العقبات الأمنية بالمحكمة، مما سمح لشركائه بدخول المبنى وسرقة عشرين أستاند شانون من غرفة الحفظ بعد كسر بابها.

وضمت قائمة المتورطين في القضية بائعي خردة واجها اتهامات بالاشتراك في الجريمة، بالإضافة إلى تاجر خردة آخر اتهم بإخفاء المسروقات مع علمه بمصدرها غير المشروع.

وانتهت الإجراءات القضائية ببراءة المتهمين الثالث والرابع لعدم كفاية الأدلة، بينما انقضت الدعوى على المتهم الثاني بسبب وفاته أثناء سير التحقيقات.

وجاء الحكم الصادر ضد مساعد الشرطة ليؤكد مسؤولية الموظفين العموميين في حماية المال العام وعدم استغلال مناصبهم لأغراض إجرامية.

يذكر أن المنقولات المسروقة كانت مملوكة لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وقد كشفت التحقيقات عن تورط المتهم الرئيسي في التخطيط للجريمة مستغلا معرفته الدقيقة بنقاط الضعف الأمنية في المنشأة الحكومية التي كان مكلفا بحمايتها.