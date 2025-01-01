"حماس" تدين الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان

غزة/سما/

أدانت حركة "حماس" في لبنان الانتهاكات الإسرائيلية والقصف المتواصل على القرى والبلدات جنوب لبنان وعمليات الاغتيال التي لم تتوقف منذ انتهاء الحرب.



وأصدرت حركة "حماس" بيانا حول الأوضاع جنوب لبنان موضحة أنها "تتابع تطورات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان، لا سيما في القرى الجنوبية التي تتعرض لعمليات اغتيال وقصف صهيوني لم يتوقف منذ انتهاء الحرب".



وقالت حركة "حماس": "ندين العدوان الإسرائيلي المتواصل على القرى والبلدات جنوب لبنان وعمليات الاغتيال التي لم تتوقف منذ انتهاء الحرب".

وأكدت حركة "حماس" على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقاته في كل مكان وعدم التنصّل منها".

وتوجهت حركة "حماس" بأحرّ "التعازي والمواساة إلى الدولة اللبنانية رئاسة وحكومة وشعبا وجيشا بارتقاء ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني".

كما تقدمت "بالعزاء والمواساة بارتقاء عدد من المدنيين ومن عناصر حزب الله"، مشيدة "بتضحياتهم الكبيرة".

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية يوم الأحد بلدات دير ميماس وأرنون وكفرتبنيت في جنوب لبنان. كما أفاد مراسلنا، بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية بآلية تابعة للجيش اللبناني.

وكثف الجيش اللبناني نشاطه الأمني والاستخباراتي جنوب لبنان عقب وقف النار مع إسرائيل، للحفاظ على الاستقرار ومنع أي محاولات لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

ورغم الجهود من طرف الجيش اللبناني، تستمر التوترات في المنطقة، حيث يشهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية، فيما يطالب الجيش اللبناني المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار ووقف العدوان.