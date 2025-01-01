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البابا فرنسيس: حرب إسرائيل على قطاع غزة تولد الموت والدمار وتسبب وضعا مروعا

الأحد 20 أبريل 2025 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
البابا فرنسيس: حرب إسرائيل على قطاع غزة تولد الموت والدمار وتسبب وضعا مروعا



روما/سما/

قال البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "تولد الموت والدمار"، وتسبب وضعا إنسانيا "مروعا ومشينا".

ولمناسبة "عيد الفصح" المسيحي، أطل البابا فرنسيس من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ووجه عدة رسائل للعالم في خطاب قرأه أحد معاونيه، وفق ما ذكره موقع "أخبار الفاتيكان".

وقال البابا أمام حشد في ساحة بطرس: "أنا قريب من آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، كما أنني قريب من الشعبين".

وأضاف: "يتوجّه فكري إلى أهالي غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا".

ودعا البابا فرنسيس إلى "وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".

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