  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يتسلم دعوة من نظيره العراقي للمشاركة في القمة العربية الشهر المقبل

الأحد 20 أبريل 2025 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم دعوة من نظيره العراقي للمشاركة في القمة العربية الشهر المقبل



عمان/سما/

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس دعوة من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد في 17 أيار/ مايو القادم.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

ورحب الرئيس بالدعوة الكريمة للمشاركة في القمة، معربا عن أمله بأن تسهم في تمتين الموقف العربي الموحد تجاه تعزيز القضايا العربية وفي القلب منها دعم حقوق الشعب الفلسطيني وانهاء العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة والقدس، وتسريع ادخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، وتنفيذ الرؤية الفلسطينية- العربية لإعادة الإعمار بوجود شعبنا في قطاع غزة، ووقف الاستيطان وجميع الاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ودعم تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن سيادته عاليا مواقف العراق المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ "مناورة كبرى" تستهدف مدينة غزة وإنشاء مراكز توزيع مساعدات داخلها..

الصين تتوعد دول اخرى برد حاسم على الحروب التجارية

رئيس “الشاباك” قد يقلب الطاولة على نتنياهو في اللحظة الأخيرة.. ما قصة اعتراف “الظرف المختوم”؟

لاول مرة..إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "نخبة القسام" المشاركين في معركة كيبوتس "نير عوز"

إعلام عبري يتحدث عن تأثير الحرب على مصر وسر قدرة السيسي على إدارة ملفات ساخنة وخطيرة بقوة

نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس

في رد عنيف على تعليق المبعوثة الأميركية ..جنبلاط: الأمريكية البشعة!

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

20250420123053

الاحتلال يقتل نائب قائد الوحدة 4400 بحزب الله: شهيدان بغارتين جنوبي لبنان

20250420052346

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

20250420051945

إعدام عناصر الإنقاذ برفح: تحقيق الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق جنوده النار

رئيس “الشاباك” قد يقلب الطاولة على نتنياهو في اللحظة الأخيرة.. ما قصة اعتراف “الظرف المختوم”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية