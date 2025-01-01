الرئيس يتسلم دعوة من نظيره العراقي للمشاركة في القمة العربية الشهر المقبل

عمان/سما/

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس دعوة من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد في 17 أيار/ مايو القادم.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

ورحب الرئيس بالدعوة الكريمة للمشاركة في القمة، معربا عن أمله بأن تسهم في تمتين الموقف العربي الموحد تجاه تعزيز القضايا العربية وفي القلب منها دعم حقوق الشعب الفلسطيني وانهاء العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة والقدس، وتسريع ادخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، وتنفيذ الرؤية الفلسطينية- العربية لإعادة الإعمار بوجود شعبنا في قطاع غزة، ووقف الاستيطان وجميع الاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ودعم تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن سيادته عاليا مواقف العراق المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.