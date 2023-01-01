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مسيرة حاشدة بإسطنبول للتنديد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بغزة

الأحد 20 أبريل 2025 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة بإسطنبول للتنديد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بغزة



اسطنبول / وكالات/

انطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة جديدة تحت عنوان "غزة تموت! انهض" للتنديد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشارك آلاف المتظاهرين في المسيرة التي انطلقت من محطة القطارات بمنطقة أوسكودار في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول، ونظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية(İHH).

وردد المتظاهرون في مسيرتهم هتافات ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. 

وتوجهت المسيرة الحاشدة نحو ميدان أوسكودار، وسط أجواء تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

والأحد الماضي انطلقت مسيرة تحت نفس العنوان، بمشاركة آلاف المتظاهرين من ساحة بيازيد متجهة إلى ساحة السلطان أحمد أمام مسجد آيا صوفيا التاريخي، بالقسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51,157 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,724 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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